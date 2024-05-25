رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد بـ كأس أمير قطر

السبت، 25 مايو 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد القطري - كأس أمير قطر

رفع الجزائري بغداد بونجاح لقب كأس أمير قطر في مباراته الأخيرة مع السد عقب التتويج على حساب نادي قطر.

وامتدت المباراة لأشواط إضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسجل الكولومبي ماتيوس أوريبي هدف الفوز في الدقيقة 118 من عمر اللقاء.

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وأكمل السد اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد أكرم عفيف في الدقيقة 109.

ورفع الجزائري لقب الكأس بعدما خاض مباراته الأخير بقميص الزعيم القطري بعدما أعلن من قبل رحيله عقب تجربة دامت 9 سنوات.

وانضم بونجاح (32 عاما) للسد في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي وحصد خلال 9 مواسم 15 لقبا مختلفا.

ويتصدر بونجاح ترتيب هدافي السد تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 218 هدفا.

وتوج بونجاح بـ 15 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و4 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وخلال مسيرته مع السد فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري 5 مرات وفاز بجائزة هداف الدوري القطري مرتين.

وتواجد في تشكيل الدوري القطري في 3 مواسم، وحاز جائزة هداف كأس قطر مرة وحيدة، وحصد جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2018.

وسبق أن كشف بونجاح لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لم أقرر وجهتي المقبلة، أريد فقط إنهاء الموسم ثم سأفكر ولكن الأقرب هو الدوري السعودي".

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