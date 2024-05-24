مران الأهلي - ختام الاستعدادات لنهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور الخطيب

اختتم الأهلي مرانه الأخير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء غد السبت.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية، كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي مران الفريق الختامي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانا بدنيا متنوعا للاعبين.

وشارك الثنائي محمد هاني ومحمد عبد المنعم بشكل طبيعي بعدما انتظما أمس الخميس في المران بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة في مران الأربعاء.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون، وشهدت تركيزا وحماسا من الجميع.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.