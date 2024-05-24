رومانو: بايرن يقترب بشدة من تعيين كومباني لتدريب الفريق

الجمعة، 24 مايو 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني

اقترب نادي بايرن ميونيخ من التعاقد مع فينسينت كومباني المدير الفني لـ بيرنلي لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع روبيرتو دي زيربي وأوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق بين بايرن ميونيخ وكومباني قد تم، وكان هناك خلاف وحيد.

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وأوضح رومانو أن الخلاف كان على التوصل لاتفاق مع بيرنلي على المبلغ التعويضي للسماح لكومباني بالرحيل وتدريب بايرن.

وشدد رومانو أن الاتفاق مع بيرنلي قد اقترب بشدة ويعتبر في المراحل النهائية.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورج الألماني من 2006 حتى 2008 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.

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