"غير مؤهل للعب".. فيفا يعتبر هزيمة غينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم بسبب نسوي

الجمعة، 24 مايو 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو

فرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات بحق اتحاد غينيا الاستوائية واللاعب إميليو نسوي.

واتخذت اللجنة التأديبية قرارها فيما يتعلق بالتحقيقات المتخذة بحق كل من اتحاد غينيا الاستوائية واللاعب إميليو نسوي فيما يتعلق بمشاركة الأخير في عدة مباريات مع منتخب بلاده، ومن بينها مباراتان في إطار التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العالم 2026 رغم كونه غير مؤهل للعب.

وبعد دراسة كافة حيثيات القضية، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، بسبب عدم اكتمال أوراق تجنيسه مع المنتخب.

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وقررت بالتالي اعتبار أن المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم أمام ناميبيا وليبيريا انتهتا بهزيمة منتخب غينيا الاستوائية وبنتيجة 3-0 في كلاهما.

كما فرضت اللجنة التأديبية العقوبتين التاليتين:

- غرامة بحق اتحاد غينيا الاستوائية بقيمة 150 ألف فرنك سويسري.

- منع اللاعب إميليو نسوي من اللعب مع أي فريق رسمي لأي اتحاد وطني لمدة ستة أشهر.

وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموجب الأحكام ذات الصلة في قانون فيفا التأديبي، فإن أمام الأطراف المعنية عشرة أيام للتقدم بطلب استدلال مدفوع.

وحصد نسوي جائزة هداف أمم إفريقيا 2023 برصيد 5 أهداف رغم توديع البطولة من دور الـ 16 أمام غينيا.

وأعلن الاتحاد الغيني الاستوائي بعد البطولة استبعاد نسوي بسبب ارتكابه عدة حلقات من عدم الانضباط قبل البطولة وبعدها.

ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع تونس ثم مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

اللاعب البالع 34 عاما يمثل منتخب بلاده منذ 2013 وخاض 43 مباراة دولية وسجل 22 هدفا.

إيميلو نسوي غينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم 2026
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