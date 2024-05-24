الأهلي يعود لزيه التقليدي أمام الترجي في إياب نهائي أبطال إفريقيا

يعود الأهلي لارتداء زيه التقليدي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم الاجتماع الفني للفريقين قبل بداية اللقاء المرتقب غدا السبت في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

واتفق الفريقان خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر.

ويرتدي نادي الترجي طاقما من اللون الأزرق وحارس المرمى زيا من اللون الذهبي.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريي الفريق، في وجود مسؤولي نادي الترجي ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي (كاف) وطاقم التحكيم.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.