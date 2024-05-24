مؤتمر جوارديولا: هذا الفارق بين مواجهة يونايتد بالدوري والكأس.. وتين هاج عانى من الإصابات

الجمعة، 24 مايو 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الفارق بين مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري وتلك التي ستجمع بينهما غدا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي سيتي بمنافسه يونايتد غدا السبت في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لاعبو يونايتد دائما متحدون بالطبع في الدوري كنا أفضل منهم وأكثر ثباتا".

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واستدرك "لكن هذه المباراة هي واحدة فقط ومختلفة تماما عن الدوري والمسافة بيننا فيه ويمكن أن يحدث أي شيء فيها".

وواصل "هذا النوع من النهائيات ضد فريق مثل يونايتد ستكون مباراة مختلفة تماما وهذا مؤكد".

وأردف "نحترم يونايتد كثيرا وكان الأمر كذلك منذ وصولي إلى إنجلترا، بالنسبة للعقد الأخير كان سيتي أفضل من يونايتد، لكن تاريخيا فهم أفضل فريق في إنجلترا ولهذا علينا أن نحترمه".

وبسؤاله عن إريك تين هاج قال: "لدي احترام كبير للعمل الذي يقوم لقد تعرض للكثير من الإصابات وواجه الكثير من المشاكل، الفريق جيد حقا ولكن إن أصيب اللاعبين فلا يمكنك استخدامهم".

وأردف "في الأندية الكبيرة عندما لا تفوز فأنت في مشكلة وإن لم أفز سأكون في مشكلة، أتفق مع تين هاج فيما يتعلق بالإصابات وعندما يحدث ذلك فإن المدرب يعاني".

وأتم جوارديولا "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة والكأس".

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