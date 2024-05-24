خدمة في الجول – الزمالك يواجه الاتحاد.. طرح تذاكر مباريات الجولة 25 بالدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 25 بمسابقة الدوري.

وتأتي مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن 5 مباريات طرحت شركة تذكرتي باب الحجز لتذاكرها.

وتقام 3 مباريات من الجولة 25 لبطولة الدوري يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.

ويلعب البنك الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وفي التوقيت ذاته يلعب مودرن فيوتشر أمام المصري على استاد برج العرب.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجونة يوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري في تمام الساعة مساء على استاد برج العرب.

لحجز تذكرتك من هنا.