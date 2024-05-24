مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي

الجمعة، 24 مايو 2024 - 16:12

كتب : حسام أحمد

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

ينوي نادي هدرسفيلد الإنجليزي التقدم بشكوى ضد بيراميدز لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب صفقة انتقال رمضان صبحي.

وقال مصدر من هدرسفيلد –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "يمكننا أن نؤكد أننا نناقش فاتورة لم يتم دفعها من نادي بيراميدز فيما يتعلق برمضان صبحي".

وأوضح السبب "بعد أن كان لدينا مبلغ مستحق لم يتم دفعه لبعض الوقت، سيتم الآن إحالة هذه القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وبسؤاله حول فحوى الشكوى أو قيمة المستحقات رفض المصدر الكشف عنها.

واكتفى بقوله: "لن نناقش أو نكشف عن أي حقائق أو أرقام محددة، ولن نقدم أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد في صيف عام 2020 من هدرسفيلد بعد نهاية إعارته إلى الأهلي.

وخاض رمضان صاحب الـ27 عاما مع بيراميدز 123 مباراة سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 23 آخرين.

رمضان صبحي هدرسفيلد بيراميدز
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