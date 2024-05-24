تقرير الحكم يهدد لابورت بالغياب عن نهائي كأس ملك السعودية

بات إيمريك لابورت مدافع نادي النصر مهددا بالغياب عن مواجهة الهلال المرتقبة بنهائي كأس ملك السعودية.

ويلعب النصر أمام الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الحكم خالد الطريس دون خلال تقريره ارتكاب لابورت، سلوكا مشينا ضد محمد العقل، لاعب وسط الرياض.

ومنح الطريس المدافع الإسباني إنذارا في بادئ الأمر، وبعدما راجع الواقعة على شاشة تقنية الفيديو عاد إلى الملعب، وألغى القرار، واستبدله ببطاقة حمراء مباشرة وأقصى اللاعب عند الدقيقة 63.

وتقضي لائحة لجنة الانضباط بمعاقبة مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريال.

وفي حال إيقاع هذه العقوبة على لابورت، فلن يستطيع المشاركة أمام الاتحاد ضمن الجولة الختامية للدوري، ومن بعده الهلال في نهائي كأس الملك، وهما المباراتان المتبقيتان للنصر خلال الموسم الجاري.

وتعادل النصر أمام الرياض بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت ضمن الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.