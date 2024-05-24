برونو فيرنانديز يكشف قراره من الرحيل عن مانشستر يونايتد

الجمعة، 24 مايو 2024 - 14:06

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز

كشف برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد قراره من الرحيل عن صفوف النادي إزاء الأنباء المثارة حول نيته المغادرة ووجود اهتمام سعودي بضمه.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب برونو في رسالته عبر موقع "ذا بلايرز تريبيون" اليوم الجمعة قائلا: "بعد ذلك الموسم الصعب إنها مسؤوليتي أن أقدم أكثر للفريق، الأمر يبدأ من خلالي ويبدأ من الغد ضد مانشستر سيتي".

وواصل "يجب أن نقدم كل شيء ضد سيتي وأن نمضي للأمام".

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة.. برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد ذا أثليتك: برونو يرحب بفكرة تجديد تعاقده مع يونايتد مؤتمر تين هاج: ماجواير لن يلعب النهائي.. ولقب الكأس لن ينقذ موسمنا وموقفي من الرحيل

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه "أحب اللعب في ملعب أولد ترافورد أكثر من أي شيء آخر في العالم، لا أريد الرحيل، التواجد هنا كان حلمي دائما".

وأكمل "أرغب فقط أن تتوافق توقعاتي مع توقعات النادي، إن ذهبت لأي مشجع فسيقول لك الأمر ذاته، نريد المنافسة على الدوري وأن نلعب في دوري أبطال أوروبا ونخوض نهائيات الكؤوس، هذه هي الأساسيات وهذا ما أريده وهذا ما يستحقه الجمهور".

وأتم "أريد فقط مواصلة القتال وأرغب في البقاء هنا وعائلتي ترغب في الأمر ذاته، إن شكك أي منكم في الأمر للحظة فيجب أن تنظروا للأغاني التي أستمع إليها عبر موقع سبوتيفاي وهذا سوف يوضح كل شيء بالنسبة لكم".

وانضم برونو إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وأصبح قائدا للفريق الموسم الماضي.

وخاض برونو مع يونايتد 232 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سنة 2023.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: إلى عزيزي مانشستر يونايتد سكاي: مانشستر يونايتد اجتمع مع ممثلي ماكينا.. وموقف المدرب ذا صن: بايرن ميونيخ يرغب في ضم جاك جريليش "4 بطاقات وحساب سري".. الاتحاد الإنجليزي يتهم باكيتا بخرق قواعد المراهنات للمرة الثالثة.. برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي 3 مرشحين ونسبة متساوية.. تطورات مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب
أخر الأخبار
"غير مؤهل للعب".. فيفا يعتبر هزيمة غينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم بسبب نسوي دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعود لزيه التقليدي أمام الترجي في إياب نهائي أبطال إفريقيا 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) سموحة.. إصابة دموية 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول الهدف يحتسب 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ إنبي 32 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فليك وقع مع برشلونة لمدة عامين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري المصري - نديم يخوض مباراته الأولى مع فاركو.. وحسام حسن يقود سموحة ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي دوري اليد - الأهلي (16)-(12) الزمالك.. اللقاء الفاصل لحسم اللقب ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر