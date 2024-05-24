برونو فيرنانديز يكشف قراره من الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد قراره من الرحيل عن صفوف النادي إزاء الأنباء المثارة حول نيته المغادرة ووجود اهتمام سعودي بضمه.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب برونو في رسالته عبر موقع "ذا بلايرز تريبيون" اليوم الجمعة قائلا: "بعد ذلك الموسم الصعب إنها مسؤوليتي أن أقدم أكثر للفريق، الأمر يبدأ من خلالي ويبدأ من الغد ضد مانشستر سيتي".

وواصل "يجب أن نقدم كل شيء ضد سيتي وأن نمضي للأمام".

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه "أحب اللعب في ملعب أولد ترافورد أكثر من أي شيء آخر في العالم، لا أريد الرحيل، التواجد هنا كان حلمي دائما".

وأكمل "أرغب فقط أن تتوافق توقعاتي مع توقعات النادي، إن ذهبت لأي مشجع فسيقول لك الأمر ذاته، نريد المنافسة على الدوري وأن نلعب في دوري أبطال أوروبا ونخوض نهائيات الكؤوس، هذه هي الأساسيات وهذا ما أريده وهذا ما يستحقه الجمهور".

وأتم "أريد فقط مواصلة القتال وأرغب في البقاء هنا وعائلتي ترغب في الأمر ذاته، إن شكك أي منكم في الأمر للحظة فيجب أن تنظروا للأغاني التي أستمع إليها عبر موقع سبوتيفاي وهذا سوف يوضح كل شيء بالنسبة لكم".

وانضم برونو إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وأصبح قائدا للفريق الموسم الماضي.

وخاض برونو مع يونايتد 232 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سنة 2023.