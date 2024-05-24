مؤتمر لاعب الترجي: مستعدون بالعودة إلى تونس باللقب الخامس

الجمعة، 24 مايو 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - وسام أبو علي

شدد زكريا العايب لاعب الترجي على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال زكريا العايب لاعب الترجي في مؤتمر صحفي: "النهائي سيكون بين فريقان كبيران تاريخهما يحكي عليهما".

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وأضاف "سنكون في أقصى درجة من التركيز وعلى قدر مسؤولية قميص الترجي من أجل إسعاد جمهوره الذي يساندنا في كل مكان".

وأتم "بذلنا مجهودا كبيرا من أجل الوصول للنهائي. نحن مستعدون بالعودة باللقب على تونس وتحقيق البطولة الخامسة بدوري الأبطال".

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.

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