مؤتمر مدرب الترجي: لم نلعب بشكل دفاعي ضد الأهلي.. وعلينا ألا نخاف منه

الجمعة، 24 مايو 2024 - 13:09

كتب : رامي جمال

ميجيل كاردوزو

شدد ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي أن فريقه لم يلعب بشكل دفاعي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أن الفريق الملقب بالدم والذهب سيطر على مجريات اللقاء.

وتحدث كاردوزو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نجهز أنفسنا للمباراة مثلما نستعد لكل مباراة، وفخورون بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وهدفنا الآن الفوز باللقب".

وأكمل "شكرا على استقبالنا بطريقة رائعة جدا، لقد تواجدت هنا في سنة 2010 وكنت دربت هنا نادي برتغالي لخوض مباراة ودية ضد الأهلي وبصراحة لا أحب التحدث عن الخصم أريد التركيز فقط على لاعبي فريقي".

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وأضاف "نستعد بكل قوة للقاء الأهلي وهو أيضا يحترم الترجي، لا يمكن أن تصل لتلك المرحلة من دوري أبطال إفريقيا إلا ونحن في أفضل حال ونستعد بأفضل شكل".

وأردف مدرب الترجي "المباراة دائما ستكون قوية ومشروع الترجي هو بناء مستقبل أفضل للنادي بالنظر للإمكانيات المتوفرة لدينا".

وعن المباراة قال: "يجب أن نخوض المباراة دون خوف وأن نستخدم كل أسلحتنا في الملعب، أنا لا أؤمن بالسحر لكنني أؤمن بالساحر الذي يعمل جاهدا لثقل مهاراته الكروية واللاعب الذي يغتنم الفرص وهذه هي فلسفتي في التدريب".

وتابع كاردوزو "أنا أرتكز على العمالقة والعمالقة هم لاعبي فريقي وأثق فيهم، نحن في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأن كل اللاعبين لديهم تركيز مرتفع وحب كبير للنادي".

وعن التفوق على ماميلوي صنداونز في نصف النهائي ومواجهة الأهلي والفارق بين الفريقين قال: "خضنا مباريات كبيرة وحققنا نتائج جيدة ضد أفضل فرق إفريقيا في ظروف مختلفة بريتوريا وأبيدجان والقاهرة كل منهم تجربة خاصة ومتفردة ويجب أن نتحدى كل الصعاب ونحن ننمو كل يوم ولدينا المزيج اللازم من اللاعبين الكبار والشباب".

أما عن لقاء الذهاب فقال: "لم نلعب مباراة دفاعية في لقاء الذهاب وبإمكانكم رؤية إحصائيات المباراة بل سيطر الترجي على اللقاء".

وأتم مدرب الترجي حديثه "حينما تشاهد نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا لم يكن هناك فريق يدافع وآخر يهاجم بل هناك توازن وهذا ما نريده، شاهدت مباراة الذهاب مرتين وأنا سعيد بما قدمه فريقي".

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