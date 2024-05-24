رئيس مودرن فيوتشر: ناصر ماهر يصنع الفارق رغم اختلافي معه.. وقرار طبي يحسم مصير رفعت

الجمعة، 24 مايو 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

محمد صادق - فيوتشر - ناصر ماهر - الزمالك

أثنى وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على قدرات ناصر ماهر لاعب الزمالك الفنية رغم اختلافه معه.

وانتقل ناصر ماهر من صفوف مودرن فيوتشر على الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ناصر ماهر أدلى ببعض التصريحات التلفزيونية عقب انتقاله للزمالك أثارت غضب مسؤولي مودرن فيوتشر. (طالع التفاصيل)

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وقال وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر عبر إم بي سي مصر: "ناصر ماهر لاعب مميز رغم اختلافي معه لكنه يصنع الفارق دائما. نجحنا في الحد من خطورته وكذلك أحمد مصطفى زيزو المرعب لأي فريق يواجه الزمالك".

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وعن إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب في الوقت الحالي أجاب "القرار الطبي يحسم مصير أحمد رفعت إن كان بمقدوره العودة للملاعب مجددا أم لا يعود، أهم شيء بالنسبة لنا أن ينعم اللاعب بصحة جيدة وسط عائلته".

وخرج أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر من المستشفى بداية الشهر الماضي بعد الأزمة الصحية التي لحقت به.

ماذا حدث؟

دخلت سيارة الإسعاف لنقل أحمد رفعت بصورة فورية إلى المستشفى بعدما سقط خلال مواجهة مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

وتلقى رفعت العلاج بالقاهرة حتى تعافى بشكل تام وتم السماح له بمغادة المستشفى في مطلع شهر أبريل الماضي.

مودرن فيوتشر الزمالك
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