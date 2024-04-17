دعبس: نرفض بيع أي لاعب للزمالك إلى حين رد الاعتبار من تصريحات ناصر ماهر

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

ناصر ماهر

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرنش فيوتشر على رفضه بيع أي لاعب من فريقه لنادي الزمالك إلى حين الاعتذار حول تصريحات ناصر ماهر.

وانتقل ناصر ماهر إلى الزمالك قادما من مودرن فيوتشر في شهر يناير الماضي.

وقال دعبس عبر قناة صدى البلد: "تعرضنا لنفس أمر إخفاء الكرات ضد الزمالك خلال مواجهة الفريقين بكأس الكونفدرالية والأمر أصبح بمثابة أسلوب حياة، هذا لن يقلل من الزمالك أو الأهلي ولكنه قد يتسبب في مشكلة كبيرة".

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وتابع "أتمنى كل التوفيق لناصر ماهر ولا يوجد سبب يمنع أي لاعب من الانضمام لأي فريق ولكن يجب أن لا يتحدث اللاعب دون العودة لإدارة ناديه".

وشدد "لم يصلنا أي رد من الزمالك حول تصريحات ناصر ماهر ولا يجب أن يفتعل لاعب وقيعة بين الناديين بدون داع".

وأضاف "إذا تقدم طلب الزمالك ضم أي لاعب من مودرن فيوتشر في الوقت الحالي ستكون الإجابة لا بكل صراحة لحين الانتهاء من تلك المشكلة عبر رد اعتبار النادي وإذا كانت تصريحات ناصر ماهر حقيقية كان الأمر سيمر ولكن لا يصح أن يكون للنادي أموال عند اللاعب ويخرج ويقول إنه لم يحصل على مستحقاته هذا غير صحيح".

وشارك ماهر في 6 مباريات منذ الانضمام للزمالك حتى الآن وخلالها سجل هدف وصنع آخر.

الزمالك ناصر ماهر مودرن فيوتشر
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