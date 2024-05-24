محمد رمضان يشارك في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة حفل على هامش مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في تمام الثامنة مساء السبت، على ستاد القاهرة، في إياب النهائي.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن حفل خاص لللفنان محمد رمضان سفير كاف، قبل انطلاق المباراة.

ويتواجد محمد رمضان في أحداث الاتحاد الإفريقي، إذ أحيا حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار مطلع العام الجاري، برفقة عدد من نجوم إفريقيا في الفن.

وانتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال 11 مرة، فيما فاز الترجي بـ4 ألقاب.

ويقام المؤتمر الصحفي قبل المباراة في تمام الثانية عشر ظهر الجمعة، فيما يقام المران الأخير الساعة السادسة مساءً على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد تجاوز مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز الترجي منافسه صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، بواقع هدف في الذهاب وآخر في الإياب.