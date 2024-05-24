بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يرى أسامة بوقرة لاعب الترجي التونسي أن الأهلي لن يتأثر بغياب علي معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي يوم السبت في إياب النهائي القاري بعدما انتهى الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

وقال أسامة بوقرة عبر أون تايم سبورتس: "نعرف بعضنا جيدا وكذلك نقاط قوة وضعف للفريقين، مباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير مثل الأهلي على أرضه وجمهوره".

وأضاف "التعادل السلبي ليس إيجايبا أو سلبيا وسنخوض المباراة دقيقة بدقيقة، وهدفنا إسعاد الجمهور".

وأكمل "لدينا العديد من الخبرات في البطولة وكذلك الأهلي، والجمهور دائما معنا، ونريد أن نكون على قدر المستوى".

وأتم "الأهلي لا يقف على غياب علي معلول، الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب لاعب".

وانتهى موسم معلول مع الأهلي بعد تعرضه للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيليس بمباراة الذهاب.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.