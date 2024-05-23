367 يوما بلا هزيمة.. الهلال يحتفل بالدوري بثلاثية والاتحاد يدمر ضمك برباعية

واصل الهلال نتائجه الرائعة في الدوري السعودي وأتم عاما ويومين بدون هزيمة في المسابقة.

والتقى الهلال مع منافسه الطائي في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي اليوم الخميس في ملعب الأمير خالد بن سلطان وانتصر عليه بثلاثة أهداف لهدف.

وكان الهلال توج بلقب الدوري رسميا قبل عدة أيام ومن المقرر أن يتسلم درع المسابقة غدا الجمعة وفقا لما أعلنته رابطة الدوري.

افتتح سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة 17 وأضاف ميشيل دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأتم مالكوم ثلاثية الهلال بهدف في الدقيقة 60.

وقلص أندريه كورديا النتيجة بهدف أول للطائي في الدقيقة 64.

وتعود آخر هزيمة للهلال في الدوري السعودي إلى 23 مايو 2023 حينما سقط ضد العدالة بهدفين دون رد.

وحقق الهلال ثلاثة أرقام قياسية بفضل انتصاره اليوم وهي أعلى عدد من النقاط في تاريخ الدوري السعودي بـ93 نقطة، وأعلى عدد من الانتصارات في موسم واحد بـ30 انتصارا، وسجل 99 هدفا وهو أعلى حصيلة تهديفية في موسم واحد كذلك.

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وفي الوقت ذاته خسر ضمك بمشاركة طارق حامد من الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.

سجل أهداف اتحاد جدة كل من جوتا وطلال أبو بكر حاجي ومروان الصحفي وفرحة الشمراني.

فيما سجل هدف ضمك الوحيد فاروق شافعي.

وتعادل الرياض مع النصر بهدفين لكل منهما.

سجل للنصر كل من أوتافو ومشاري النمر، فيما أحرز أهداف الرياض كل من أندري جراي ومحمد صالح العقل.

وشهدت المباراة طرد إيمريك لابورت لاعب النصر.

وتعادل الرائد مع الأهلي سلبيا بدون أهداف.

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وانتصر الفتح على الحزم بهدفين لهدف سجلهما كريستيان تيلو ولوكاس زيلارايان.

فيما سجل أنطونيو خوسي هدف الحزم الوحيد.

وانتصر أبها بقيادة مدربه بيتسو موسيماني على الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف بهدفين لهدف.

سجل هدفا أبها فرنسوا كامانو وفابيان نوجويرا.

وسجل عبد الله آل سالم هدف الخليج الوحيد.

وتعادل الفيحاء مع التعاون بهدف لمثله، سجل للتعاون عبد الملك العييري.

فيما سجل فاشيون ساكالا هدف الفيحاء.

وشهدت المباراة طرد لمحمد كريم البقعاوي لاعب الفيحاء.

وتعادل الأخدود مع الوحدة بهدف لمثله.

سجل للوحدة أوديون إيجالو وللأخدود أليكس كويادو.

بتلك النتائج يتصدر الهلال الترتيب بـ93 نقطة يليه النصر بـ79 نقطة ثم الأهلي بـ62 نقطة والتعاون بـ56 نقطة.

ويأتي الاتحاد خامسا بـ54 نقطة يليه الاتفاق بـ48 نقطة والفتح سابعا بـ45 نقطة ثم الفيحاء بـ44 نقطة.

ويحتل الشباب المركز التاسع بـ41 نقطة ثم ضمك عاشرا بـ40 نقطة.

وفي المركز الـ11 يأتي الخليج بـ37 نقطة ثم الرائد بـ36 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة.

ويحتل الرياض المركز الـ14 بـ32 نقطة بفارق الأهداف عن أبها.

ويأتي الطائي في المركز الـ16 بـ31 نقطة وهو أول مراكز الهبوط ويليه الأخدود بـ30 نقطة ثم الحزم والذي هبط رسميا باحتلاله المركز الـ18 والأخير بـ21 نقطة.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الإثنين المقبل.