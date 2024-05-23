تعرف على موعد المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الترجي

يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي التونسي، مساء الجمعة، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في تمام الثامنة مساء السبت، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري الأبطال.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير، في تمام السادسة مساء الجمعة، على استاد القاهرة، فيما سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح كاف.

وتعادل الأهلي والترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.‏

ويُعقد المؤتمر الصحفي للأهلي في تمام الثانية عشر ظهر الجمعة، في استاد القاهرة، يعقبه المؤتمر الصحفي لفريق الترجي التونسي.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

كما يقام الاجتماع الفني للمباراة في تمام الثالثة ظهر الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق‎.‎