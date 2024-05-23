سكاي: مانشستر يونايتد اجتمع مع ممثلي ماكينا.. وموقف المدرب

الخميس، 23 مايو 2024 - 22:15

كتب : رامي جمال

كيران ماكينا

اجتمع مسؤولو مانشستر يونايتد مع ممثلي كيران ماكينا المدير الفني لإبسويتش تاون من أجل بحث إمكانية توليه تدريب الفريق خلفا لإريك تين هاج.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن يونايتد يحاول التفوق على تشيلسي في سباق الفوز بخدمات ماكينا الذي قاد إبسويتش تاون للصعود للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

لكن أكد التقرير حتى الآن أن يونايتد لم يقرر بعد مصير مدربه إريك تين هاج سواء بالبقاء أو الرحيل.

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والتقى ممثلو ماكينا مع المدير التنفيذي ليونايتد عمر بيرادا وجاسون ويلكوكس المدير التقني.

فيما ذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن ماكينا يفضل العمل في يونايتد حال تقدمه هو وتشيلسي بعرضين للتعاقد معه.

وسبق لماكينا العمل في الجهاز الفني لليونايتد حيث كان مساعدا لأولي جونار سولشاير.

ماكينا مانشستر يونايتد تشيلسي
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