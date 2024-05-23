ذا صن: بايرن ميونيخ يرغب في ضم جاك جريليش

الخميس، 23 مايو 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

احتفال جاك جريليش بهدف مانشستر سيتي ضد توتنام

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن بايرن ميونيخ يستعد لإجراء صفقة انتقال مفاجئة في الصيف، بضم الإنجليزي جاك جريليش خلال الميركاتو، قادما من مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن البلجيكي فينسنت كومباني المنتظر توليه مسؤولية الفريق خلفا لتوماس توخيل، حدد جريليش كأحد أهدافه الرئيسية.

ووفقا للصحيفة، يُعد كومباني من أشد المعجبين بجريليش، وسيحاول إغرائه بالانضمام إلى بايرن ليشكل ثنائي مع مواطنه هاري كين، وكذلك بعد النجاح الكبير الذي قدمه جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

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وتراجع جريليش خلال الأشهر الأخيرة ولم يعد أساسيا في تشكيل بيب جوارديولا، لذا بررت "ذا صن" الصفقة بأن الفريق البافاري سيمنح اللاعب فرصة لإحياء مسيرته.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا سيقاوم رحيل لاعبه، خاصة أنه حريص على الحفاظ على فريقه.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للعام الرابع على التوالي.

وأكملت ذا صن: "اللاعب الوحيد الذي من المقرر أن يغادر مان سيتي هو كالفين فيليبس، بناء على قرار من بيب جوارديولا"

ونشرت الصحيفة الإنجليزية، الصفقات التي يرغب الفريق البافاري في ضمها خلال الصيف وهم جاك جريليش مانشستر سيتي، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد، ورونالد أراخو مدافع برشلونة، وثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان.

How Bayern Munich could line up with Jack Grealish

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