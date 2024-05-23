مؤتمر جوميز: ما يحدث من الحكام زائد عن الحد.. ونريد اللعب مثلما فعلنا في الشوط الثاني ضد فيوتشر

انتقد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قرارات الحكام وذلك عقب التعادل مع مودرن فيوتشر اليوم الخميس.

وتعادل الزمالك إيجابيا بهدف لمثله مع مودرن فيوتشر في ملعب الجبل الأخضر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث جوميز عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "الشوط الأول لم نلعب جيدا ولم نكن نستحق تسجيل هدفا، وبدأنا لعب الشوط الثاني مثلما كنا المفترض نبدأ به الشوط الأول وكل مبارياتنا، خلقنا فرصا خطيرة لكننا لم نسجل أي هدف لكن هذه هي الطريقة التي نريد اللعب بها".

وعما إذا كانت الاحتفالات بلقب الكونفدرالية أثرت على الفريق اليوم رد "بشأن الاحتفالات بلقب الكونفدرالية لا أستطيع التحكم بنسبة 100% مما يحدث في ذهن كل لاعب ولكن هذه الاحتفالات أيضا حدثت بعدما فزنا على دريمز في غانا".

وواصل المدرب البرتغالي حديثه "أهدرنا عدة فرص في الشوط الثاني ولم نسجل لكننا لعبنا بالطريقة التي يجب أن نلعب بها دائما ويجب أن نقوم بالأمر بتلك الطريقة دائما".

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وعن الحكام قال: "أحاول التحلي بالهدوء ولكن "دمي بيغلي" فضد سموحة كان لدينا ركلة جزاء واضحة جدا لأحمد حمدي والحكم احتسبها لكن حكام تقنية الفيديو لغوا القرار ولا أعرف ماذا حدث".

وأكمل "لكن لو شاهد أي شخص الإعادة سيتأكد أنها ركلة جزاء".

وتابع "نحاول دائما الثقة في الحكام وأن تقنية الفيديو من المفترض أن تساعدهم، لكن لدينا ركلة جزاء واضحة لصالح الزمالك بعد لمس قدم مصطفى شلبي لم تحتسب، في الطبيعي لا أحب الحديث عن الحكام لكن الأمر أصبح زائد عن الحد".

وأتم جوميز حديثه "مازلت أؤكد أن تقنية الفيديو تساعد الحكام لكن يجب استخدامها بأفضل وأنسب شكل".

وأصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فيما أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.