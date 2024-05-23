طلب للجماهير.. اجتماع تنسيقي لنهائي الأهلي والترجي بحضور صبحي ومسؤولي كاف

الخميس، 23 مايو 2024 - 20:29

كتب : بسام أبوبكر

وزير الرياضة أشرف صبحي

شهد أشرف صبحي وزير الرياضة، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استعدادا لمباراة الأهلي والترجي.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي التونسي، في تمام الثامنة مساء السبت، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وحضر الاجتماع الذي أقيم عبر الفيديو كونفرانس، وزير الرياضة أشرف صبحي، وكريستيان إيميروا رئيس اللجنة الأمنية في كاف وجميع الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال صبحي خلال الاجتماع: "الحضور الجماهيري في نهائي الكونفدرالية والمتوقع في دوري الأبطال يعكس رؤية الدولة المصرية نحو إعادة الجماهير للمدرجات، وأطالب الجماهير الحفاظ على هذه المكتسبات وتكون انطلاقة للاستمرارية".

وطالب وزير الرياضة كافة الجهات المعنية بتذليل جميع العقبات، وكذلك مسؤولية الاتحاد الافريقي في شكل التنظيم ومراسم تسليم الميداليات وبروتوكولات دخول الملعب حفظا للنظام.

وقام وزير الرياضة وأعضاء الاتحاد الإفريقي، بحضور المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، بتفقد ملعب المباراة، قبل النهائي الإفريقي.

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