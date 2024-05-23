تشكيل مودرن فيوتشر - عاطف يقود الهجوم وحمدي يحرس المرمى ضد الزمالك

يقود أحمد عاطف هجوم مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري ضد الزمالك.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويواصل محمود حمدي التواجد في حراسة مرمى الفريق في ظل غياب محمود عبد الرحيم "جنش".

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي - حساني اموراني - محمد صادق - محمد فاروق - علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: باسم علي - طارق طه - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - درامي كيجالي - أحمد خالد "كباكا"

الهجوم: علي ياسر - أرنولد إيبا

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.