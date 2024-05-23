للمرة الثالثة.. برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد

الخميس، 23 مايو 2024 - 17:29

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز - جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

توج برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بجائزة لاعب العام في صفوف ناديه للمرة الثالثة له في مسيرته رفقة الشياطين الحُمر.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحصد برونو الجائزة بعدما حصل على نسبة 40% من أصوات الجماهير متفوقا على مواطنه البرتغالي ديوجو دالوت بفارق 20%.

وظفر برونو بالجائزة للمرة الثالثة بعد موسمه الأول رفقة النادي 2019-2020 وموسم 2020-2021.

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كما حل ثانيا خلف ماركوس راشفورد في الترتيب الموسم الماضي.

أما أكثر من توج بالجائزة في تاريخ يونايتد فهما ديفيد دي خيا وكريستيانو رونالدو بأربع مرات لكل منهما.

وخلال الموسم الجاري شارك اللاعب صاحب الـ29 عاما في 47 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 آخرين في كل البطولات.

ومازال أمام برونو ويونايتد مباراة أخيرة الموسم الجاري حينما يواجهون مانشستر سيتي السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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