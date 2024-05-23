مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي

الخميس، 23 مايو 2024 - 12:48

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مناقصة لتقديم خدمات تقنية الفيديو VAR حتى عام 2027.

وكشف مناقصة كاف عن تفاصيل بشأن موعد السوبر الإفريقي ومصير البطولات القارية للموسم المقبل.

وحسم الزمالك مقعده في السوبر الإفريقي بعد التتويج بالكونفدرالية في انتظار المتوج بلقب دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

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وتم الكشف عن تفاصيل بطولات إفريقيا الموسم الجديد من مناقصة كاف لتقديم خدمات تقنية الفيديو للفترة من 2024 إلى 2027 كالآتي:

- آخر موعد لتسلم المناقصات يوم 22 يونيو، وشرط توفير تقنية الفيديو قبل 3 أيام من موعد المباراة.

- السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري الأبطال خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.

- بطولة الكونفدرالية مستمرة بنظامها الطبيعي وتقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية في ربع النهائي ليتم استخدامها في إجمالي (14 مباراة)

- يبدأ استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال إفريقيا بداية من ربع النهائي بإجمالي (14 مباراة)

- استمرار منافسات الدوري الإفريقي واستخدام تقنية الفيديو في إجمالي (8 مباريات)

وحدد كاف خلال مناقصة خدمات تقنية الفيديو إقامة السوبر الإفريقي بالفترة من مايو إلى يونيو المقبل.

وإذ أن الموعد النهائي لتسلم المناقصات يوم 22 يونيو مما يعني عدم إقامة السوبر قبل يوم 25 يونيو بسبب شرط توفير تقنية الفيديو قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.

وعلم FilGoal.com أن موعد السوبر هو موعد مبدئي ولكن يمكن تأجيله إلى سبتمبر مثلما حدث العام الماضي.

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