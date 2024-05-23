في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم وهاني بتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي

اشتكى الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد هاني من إصابة في تدريبات الأهلي أمس الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي اشتكى من آلام في العضلة الضامة بمران الأمس.

ولكن هناك حالة تفاؤل من الجهاز الطبي بأن الإصابة بسيطة ويشارك الثنائي بشكل طبيعي في مران اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية الخميس والجمعة قبل مواجهة الترجي لتحديد جاهزيته للمباراة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.