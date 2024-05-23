في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم وهاني بتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي

الخميس، 23 مايو 2024 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - محمد هاني - مران الأهلي

اشتكى الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد هاني من إصابة في تدريبات الأهلي أمس الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي اشتكى من آلام في العضلة الضامة بمران الأمس.

ولكن هناك حالة تفاؤل من الجهاز الطبي بأن الإصابة بسيطة ويشارك الثنائي بشكل طبيعي في مران اليوم الخميس.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه: ما تربينا عليه في الأهلي ساهم في وصول مصر لـ كأس العالم حسين لبيب يتحدث عن مديونيات الزمالك وتهنئة الأهلي.. وحقيقة إعادة إمام عاشور تريزيجيه: العودة لـ الأهلي؟ عقدي ممتد لموسمين مع طرابزون ولم يحدث أي تواصل مران الأهلي – تدريبات بدنية وفنية استعدادا للقاء الترجي

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية الخميس والجمعة قبل مواجهة الترجي لتحديد جاهزيته للمباراة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.

الأهلي مران الأهلي محمد عبد المنعم الترجي
نرشح لكم
مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي مران الأهلي – تدريبات بدنية وفنية استعدادا للقاء الترجي ياسين لبحيري: هذه حقيقة عرض الزمالك.. وما فعلته مع دونجا واجب إنساني الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة كريم فؤاد: حققنا نتيجة لم نتمناها ذهابا ضد الترجي مروان عطية: تركيزنا منصب على مواجهة الترجي.. والزمالك يستحق الكونفدرالية كهربا: الكرة ليس لها كبير وجاهزون لإظهار شخصية الأهلي.. ورسالة للجماهير قائمة الترجي - استعدادا لمواجهة الأهلي.. بن حميدة ضمن 23 لاعبا في رحلة القاهرة
أخر الأخبار
أوجوجو البرتغالية: من أجل كأس العالم للأندية.. الهلال يجهز عرضا استثنائيا لـ لياو 18 دقيقة | سعودي في الجول
هل يتجه نحو يوفنتوس؟ بولونيا يعلن رحيل تياجو موتا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر ساعة | منتخب مصر
NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم ساعة | كرة السلة الأمريكية
خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس ساعة | الكرة المصرية
وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر