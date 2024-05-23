حسين لبيب يتحدث عن مديونيات الزمالك وتهنئة الأهلي.. وحقيقة إعادة إمام عاشور

كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تسلم النادي مديونا بمليار و600 مليون جنيه.

وأشار لبيب إلى عمل مجلس الإدارة على حل أزمة إيقاف القيد الحالية الخاصة بمستحقات خالد بوطيب.

وكان حسين لبيب قد خرج في حوار مطول مع قناة أون تايم سبورتس 2 يتحدث بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.

الجزء الأول من حوار حسين لبيب عن فريق كرة القدم والتتويج بالكونفدرالية.

وكل ذلك على لسان حسين لبيب.

المديونيات

"تسلمنا النادي بديون قيمتها مليار و600 مليون جنيه، ومنذ تسلمنا النادي حققنا إيرادات قدرها 427 مليون ودفعنا 576 مليون وجمعنا تبرعات غير مردودة في حدود 70 إلى 75 مليون جنيه".

"ممدوح عباس من أفضل الشخصيات التي تبرعت منذ قدومنا لنادي الزمالك، وأقول ذلك لمنحه حقه لإنه تم تشويه صورته، يقولون أن ممدوح عباس يدير النادي ولا نهتم لمثل تلك الأقاويل، نحن سعداء بظهور الزملكاوية من جديد".

"لا يمكنني التأكيد على إنهاء أزمة إيقاف القيد الجديدة ولكن ما أقوله أننا لا نزال نعمل لحل الأمر".

مجلس الإدارة ومتحف الزمالك

"المجموعة التي أعمل معها في مجلس الإدارة يمكنني القول أنهم الأعلى مني كفاءة في كل شيء وأنا محظوظ بالعمل مع مجموعة من المقاتلين".

"حازم إمام إضافة كبيرة للزمالك وكنت أتمنى تواجده بمجلس الإدارة".

"عندما دخلنا نادي الزمالك كان هناك مليون جنيه بالإضافة لصندوق محبين النادي بـ 5 ملايين جنيه فقط لا غير".

"هاني برزي يقدم مجهود جبار ولأول مرة في مصر يتم عمل متحف لنادي الزمالك بجانب تجديده لغرفة الملابس لفريق الكرة على غرار أوروبا وذلك على حسابه الشخصي".

"عمرو أدهم يبذل مجهودا خرافيا في القضايا المرفوعة على النادي وما ندفعه أقل بكثير جدا جدا مما سينجح في تنفيذه أكبر محامي دولي".

"نتعرض لهجوم كبير من لجان إلكترونية ولا نتبع هذا الأسلوب للدفاع عن أنفسنا، وما أقوله أننا سنظل نعمل لإنجاح نادي الزمالك رغم أنف المتزملكين قبل الأعداء".

"إعلام الأهلي أقوى من الزمالك وليست لدي مشكلة في أن يكون انتمائك للنادي أو المنافس ولكن أن يتم التعامل بموضوعية".

"أي تقصير بملف ألعاب الصالات أنا من يتحمله شخصيا وبالكامل".

الأهلي

"استقبلت تهنئة الأهلي لنا بلقب الكونفدرالية، مثلما استقبلوا تهنئتنا بتتويجهم بلقب الدوري وقت تواجدنا في اللجنة المؤقتة وهذا أمر طبيعي جدا".

"إذا كان مجلسنا متواجدا في الزمالك كان إمام عاشور سيستمر مع النادي وتم الاتفاق معه وتوقيعه مقابل 6 ملايين و600 ألف جنيه كصافي مستحقاته لمدة 4 سنوات".

"نعمل على إعادة إمام عاشور؟ قلت من قبل أن ذلك خاص بالإعلام والسبق الصحفي وذلك ليس في صالح جميع الأطراف".

"تصريح جوميز بأمنيته ضم إمام عاشور من الأهلي؟ لدينا محمد شحاتة وسيكون نجما كبيرا".