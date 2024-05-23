حوار حسين لبيب - عن ثقة التتويج بالكونفدرالية وبند زياد كمال وموقف شيكابالا وزيزو

تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حوار مطول عن العديد من الملفات.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان في المباراة النهائية.

وقال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نعم هناك بند في تعاقد زياد كمال بدفع 100 ألف دولار لإنبي حال التتويج بالكونفدرالية، وذلك لأن هدفنا حصد اللقب منذ اليوم الأول".

وتابع "جمهور الزمالك عاشق لناديه، إذا سألت شاب عمره 15 عاما من سجل هدف في مباراة عام 95 ستجده يجيبك، ربما لم يشاهد فريقه يحصد العديد من البطولات لكنه يثق في قدرات ناديه وفريقه".

وبسؤاله عن أصعب لحظة في مواجهة نهضة بركان أجاب "من أول دقيقة وحتى النهاية كانت مباراة صعبة وهي بطولة غالية جدا، والـ 12 شخصا بمجلس الإدارة كان لديهم اقتناع وثقة بالتتويج بالكونفدرالية".

وكشف لبيب "هناك تحقيق داخلي مع كل الأطراف بسبب أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية، ربما حظي سيء ففريق كرة القدم توج مرتين تحت قيادتي وحدثت مشاكل في التنظيم، بالتأكيد هي لقطة سلبية ويمكنني الدفاع عن الزمالك جيدا ولكنه ليس اليوم المناسب للحديث عن ذلك".

وأوضح "الاتحاد الإفريقي تسلم الملعب وهناك شروط وخطابات بيننا وبينهم، في الشوط الثاني عدت للجلوس على مقعدي وجدت شخص آخر ولم تكن نيتي عمل مشكلة وجلست في مقعد آخر".

أما عن ردود الفعل باحتفالاته مع الجماهير أجاب "أنا سعيد وأتعامل بطبيعتي وليس للأمر علاقة بكوني رئيس نادي الزمالك، ربنا يسعدنا وأجري كل يوم من الفرح بالبطولات".

فريق الكرة

وقال لبيب: "بالتأكيد جوزيه جوميز مستمر مع الفريق الموسم المقبل، أحمد سليمان المشرف على الكرة يقدم أداء جيد ومن وجهة نظري يتعقد لانتقادات ظالمة".

وكشف "كنا نتوقع رقم معين في الغرامات المالية ووجدنا أن الرقم أكثر بكثير، وقررنا رحيل أوسوريو لأن تطلعاتنا كانت أكبر، ووجدنا أن جوزيه جوميز هو الأنسب للمرحلة الحالية وأكثر ما أعجبت به في شخصيته هي العند".

وواصل لبيب "جوميز كان سيستمر حتى لو أخفق في التتويج بلقب الكونفدرالية، هو مدرب محترف جدا وتعامله مع اللاعبين والإدارة".

وشدد "نجحنا في فك القيد وإجراء تغييرات من وجهة نظرنا جيدة جدا، وكان لدينا بعد نظر في الصفقات الجديدة، تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين في الوسط بيناير تحسبا لوقف القيد مستقبلا وهذا لا يعني أننا لا نتحرك لفك القيد الآخر".

وتابع "شاهدنا إصابة الثلاثي أحمد حمدي والونش وعبد الشافي بالصليبي وهو ما يعني ضرورة تدعيمنا في يناير".

أما عن موقف محمد شحاتة المعار من طلائع الجيش فأجاب "اعتبروا بند الشراء تم تفعيله".

وأضاف "لم يكن هناك تعامل بيني وبين عبد الواحد السيد قبل تولي المسؤولية، وهو وتد قوي جدا كمدير الكرة بفريق الزمالك، ويفعل مجهود كبير مع اللاعبين".

وشدد لبيب "الوضع اختلف تماما في نادي الزمالك بآخر سبعة أشهر ويمكنكم التأكد من ذلك بسؤال اللاعبين".

أما عن التعاقدات فقال: "لم أقلق أبدا من عامل السن بالنسبة لعبد الله السعيد، هو فنان كرة وتحب مشاهدته وأخلاقه لا يوجد أفضل من ذلك، على العكس أتمنى كل اللاعبين الناشئين يتعلمون من عبد الله السعيد".

وتابع "شيكابالا قائد الفريق بالفعل وأسطورة نادي الزمالك، تعازمت أنا وشيكابالا في قصة التجديد ورفض وضع القيمة المالية، وغير صحيح التفكير في رحيله".

وأردف "زيزو باق مع نادي الزمالك ولا نية لرحيله إطلاقا، نحن نبني فريقا".

وكشف "بالطبع هناك تحضير لمنصب داخل النادي للثنائي عبد الشافي وشيكابالا عند اتخاذهم قرار الاعتزال بأي وقت".

وواصل "لدينا ستة لاعبين عقودهم تنتهي بنهاية الموسم، وفوضنا المدير الفني لاتخاذ القرار".

أما عن قيمة التعاقدات فأوضح "تعاقدنا مع 11 لاعبا بقيمة 45 مليون جنيه وقمنا ببيع آخرين بقيمة 20 مليون جنيه وهذه إمكانياتنا، وهناك ما أسميهم بـ (المتزملكين) يدعون تشجيع الزمالك وهدفهم الهجوم على النادي فقط".

وكشف لبيب "أتممت اتفاقي مع إمام عاشور قبل خمسة أيام من رحيل اللجنة المؤقتة برقم لا يمكن لأحد أن يتخيله".

أما عن المنافسة بالدوري فشدد "طالما لم تنته مسابقة الدوري فبالتأكيد الزمالك لديه أمل في التتويج باللقب وسنعمل حتى آخر دقيقة وهذه كانت رسالتنا للاعبين".

وعن اللاعبين الذي يتمنى انضمامهم للزمالك أجاب "نتمنى أن يختم طارق حامد وأشرف بنشرقي مسيرتهما في الزمالك، ولا توجد مفاوضات معهما الآن".

وكشف "لا أتمنى عودة فرجاني ساسي، ولكن بالتأكيد أريد عودة مصطفى فتحي لأنه ابن الزمالك".

أما أحمد الشناوي فأوضح لدينا اثنين من حراس المرمى على أعلى مستوى بالإضافة للحراس الشباب، وعواد وصبحي مستمران في الزمالك".

واختتم لبيب تصريحاته "سأنفذ التعاقدات التي يطلبها جوزيه جوميز".