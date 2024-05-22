مران الأهلي – تدريبات بدنية وفنية استعدادا للقاء الترجي

واصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة وبدأه بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وأعقبها تدريبات فنية وخططية متنوعة أشرف عليها مارسيل كولر مدرب الفريق.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.

فيما تعد نتيجة أي تعادل إيجابي في مصلحة الترجي الذي يطمح للفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وكانت شركة "تذكرتي" أعلنت في وقت سابق نفاد تذاكر المباراة التي تم طرحها عبر الموقع.

وسيدير المباراة تحكيميا الكونغولي جان جاك ندالا.

وستنطلق المباراة في الثامنة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.