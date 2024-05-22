الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 20:43
كتب : FilGoal
استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بعثة الترجي في مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء فور وصولهم إلى مصر.
ويحل الترجي ضيفا على الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وغاب عن البعثة حمدي المؤدب رئيس الترجي نظرا لوفاة شقيقه.
ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.
فيما تعد نتيجة أي تعادل إيجابي في مصلحة الترجي الذي يطمح للفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.
وكانت شركة "تذكرتي" أعلنت في وقت سابق نفاد تذاكر المباراة التي تم طرحها عبر الموقع.
وسيدير المباراة تحكيميا الكونغولي جان جاك ندالا.
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