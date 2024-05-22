3 مرشحين ونسبة متساوية.. تطورات مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد

مازال مستقبل إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد غامضا والحديث حوله لا ينقطع.

واليوم نشر الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، جيانلوكا دي مارزيو تقريرا أكد خلاله أن المدرب الهولندي ستتم إقالته عقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح دي مارزيو أن هدف يونايتد هو مدرب إبسويتش تاون الحالي والمدرب المساعد السابق للنادي رفقة أولي جونار سولشاير، كيران ماكينا.

وأكد الصحفي الإيطالي أن ماكينا هو الهدف الأول لإدارة يونايتد ويليه ماوريسيو بوكيتينو وروبرتو دي زيربي.

لكن دي زيربي لم يتواصل حاليا مع إدارة يونايتد عقب رحيله عن برايتون بنهاية الموسم.

وأشار دي مارزيو إلى أنه حال تعاقد تشيلسي مع ماكينا فإن يونايتد سيتعاقد مع بوكيتينو الذي رحل عن تشيلسي بالتراضي عقب نهاية الموسم.

وشدد الصحفي الإيطالي أنه رغم كل ذلك فإن الشيء الأكيد هو رحيل تين هاج عقب نهاية لقاء مانشستر سيتي.

وسيلتقي يونايتد مع سيتي السبت المقبل في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعدها أكد الصحفي الإيطالي في قناة "تي في ديلو سبورت" الإيطالية ألفريدو بيدولا أن دي زيربي يحلم بتدريب يونايتد.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن كيران ماكينا سيرفض تجديد تعاقده مع إبسويتش إذ أنه يشعر أنه حان الوقت لاتخاذ خطوة أكبر في مسيرته التدريبية وأن يونايتد يراقب موقفه عن قرب.

فيما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو أن موقف تين هاج مازال غامضا والأمر لا يتعلق بالفوز بلقب الكأس من عدمه.

وأشار رومانو إلى أن هناك احتمالية لرحيل تين هاج مثلما هي فرص استمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.