قائمة الترجي - استعدادا لمواجهة الأهلي.. بن حميدة ضمن 23 لاعبا في رحلة القاهرة

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - أكرم توفيق

غادرت بعثة الترجي تونس متجهة إلى القاهرة العاصمة المصرية استعدادا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأجل الحسم إلى مواجهة القاهرة.

وشهدت القائمة ضم 23 لاعبا بينهم محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر الذي كانت هناك شكوك حول لحاقه بالمواجهة.

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وكشفت إذاعة موزاييك عن قائمة الترجي بالكامل والتي غادرت إلى القاهرة لخوض إياب نهائي دوري الأبطال.

قائمة الترجي لمواجهة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش - معز بن شريفية - صدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - هاني عمامو - أمين توجاي.

الوسط: روجيه أهولو - أوجبيلو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - زكريا العايب - غيث الوهابي - وائل الدربالي.

الهجوم: يان ساس - حسام غشة - أسامة بوقرة - أندريه بوكيا - رودريجو رودريجيز - محمد أمين بن حمودة - كيبا سوي.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

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