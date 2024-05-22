سبورت: بوكيتينو يدخل حسابات اتحاد جدة

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

دخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضمن حسابات اتحاد جدة لتولي تدريب الفريق بالموسم المقبل.

وأعلن تشيلسي الإنجليزي أمس الثلاثاء رحيل بوكيتينو عن تدريب الفريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بوكيتينو المقال من تدريب تشيلسي دخل اهتمامات الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي في اتحاد جدة من أجل خلافة مواطنه مارسيلو جاياردو المرجح مغادرته نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن قائمة المرشحين لخلافة جاياردو تضم أيضا البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وتولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل يعاني اتحاد جدة خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في النتائج إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بوكيتينو سبق له العمل مع أندية ساوثامبتون وتوتنام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، كما تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

اتحاد جدة بوكيتينو مورينيو
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