لاعب الترجي: نريد العودة باللقب القاري الخامس.. ومرياح: نركز على إصلاح الأخطاء

أبدى ثلاثي الترجي التونسي رغبتهم في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخهم على حساب الأهلي من القاهرة.

وتستعد بعثة الترجي للسفر للقاهرة لخوض إياب نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل ضد الأهلي.

وقال حسام غشة عبر موقع Foot24 التونسي: "لعبنا شوط في رادس ولدينا نفس الإرادة والعزيمة لتحقيق نتيجة تساهم في عودتنا باللقب".

وأضاف "المباراة في القاهرة لن تكون سهلة أمام فريق متمرس ونأمل أن نعود باللقب القاري الخامس".

وفي نفس السياق صرّح حسام تقا لاعب الترجي: "مباراة صعبة بين فريقين كبار و90 دقيقة تفصلنا عن اللقب القاري الخامس، وسنقدم كل شيء بتركيز في الملعب ليكون اللقب من نصيبنا"

ورد ياسين مرياح قائلا: "المباراة لن تكون سهلة ضد منافس قوي ولدينا الخبرات وسنركز 90 دقيقة للعودة باللقب".

وأتم "نركز على الإياب على إصلاح الأخطاء في الذهاب من أجل إسعاد جماهيرنا".

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ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.