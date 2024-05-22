رسالة ياسين البحيري بعد بيان شكره من الزمالك

وجه ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي رسالة إلى الجماهير بعد بيان الشكر الذي نشره نادي الزمالك له.

ياسين البحيري النادي : نهضة بركان نهضة بركان

وكتب البحيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه".

وأضاف "التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير ولكافة أطياف النادي وفصائله".

وواصل "فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونجا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات".

وأتم تصريحاته "شكرا للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية، ممتن لكم".

وأنقذ ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة خلال نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد الفوز بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية".

"وتدخل ياسين البحيري ليمنع سقوط نبيل عماد لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

"ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".