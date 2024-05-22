رسالة ياسين البحيري بعد بيان شكره من الزمالك

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

نبيل عماد لاعب الزمالك مع ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

وجه ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي رسالة إلى الجماهير بعد بيان الشكر الذي نشره نادي الزمالك له.

ياسين البحيري

النادي : نهضة بركان

نهضة بركان

وكتب البحيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه".

وأضاف "التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير ولكافة أطياف النادي وفصائله".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب تقارير: ماكرون يفشل في إقناع بيريز بالتخلي عن مبابي من أجل الأولمبياد بقرار من المحكمة.. إيقاف تعيين بريس مدربا للكاميرون وأزمة جديدة بطلها إيتو

وواصل "فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونجا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات".

وأتم تصريحاته "شكرا للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية، ممتن لكم".

وأنقذ ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة خلال نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد الفوز بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية".

"وتدخل ياسين البحيري ليمنع سقوط نبيل عماد لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

"ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".

ياسين البحيري الزمالك نهضة بركان
نرشح لكم
الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة كريم فؤاد: حققنا نتيجة لم نتمناها ذهابا ضد الترجي مروان عطية: تركيزنا منصب على مواجهة الترجي.. والزمالك يستحق الكونفدرالية كهربا: الكرة ليس لها كبير وجاهزون لإظهار شخصية الأهلي.. ورسالة للجماهير قائمة الترجي - استعدادا لمواجهة الأهلي.. بن حميدة ضمن 23 لاعبا في رحلة القاهرة لاعب الترجي: نريد العودة باللقب القاري الخامس.. ومرياح: نركز على إصلاح الأخطاء بقرار من المحكمة.. إيقاف تعيين بريس مدربا للكاميرون وأزمة جديدة بطلها إيتو جوميز: أحتاج 8 صفقات.. وأتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
تشكيل نهائي الدوري الأوروبي - سكاماكا يقود أتالانتا.. وعدلي في هجوم ليفركوزن دقيقة | الكرة الأوروبية
قناة الكأس: السولية يتلقى عرضا من الدوري القطري 19 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كريم فؤاد: حققنا نتيجة لم نتمناها ذهابا ضد الترجي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: تركيزنا منصب على مواجهة الترجي.. والزمالك يستحق الكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة المصرية
3 مرشحين ونسبة متساوية.. تطورات مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا: الكرة ليس لها كبير وجاهزون لإظهار شخصية الأهلي.. ورسالة للجماهير 54 دقيقة | الكرة المصرية
يورو 2024 - عودة إيليشيتش لأول مرة منذ 3 سنوات لـ قائمة سلوفينيا الأولية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر