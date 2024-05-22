جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب

بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.. أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه يريد مشاركة الجائزة مع مدربي الفرق التي نافسته على لقب المسابقة في الموسم المنصرم.

وتنافس بيب على الجائزة مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث، ويورجن كلوب مدرب ليفربول.

وقال بيب في مقطع مصور: "أريد أن أشارك الجائزة، خاصة مع ميكيل أرتيتا للعمل الرائع الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، مما أوصلنا إلى أقصى حدودنا".

وأضاف "وأشاركها أيضا مع يورجن كلوب بالطبع، بسبب المعارك الكروية التي لا تُنسى بيننا لسنوات عديدة".

وأكمل المدرب الإسباني "أوناي إيمري أيضا، فقد صنع شيئًا لا يصدق وتأهل بأستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا".

وتابع "إنه لشرف لي أن أكون إلى جانبهم جميعًا وأن أفوز بهذه الجائزة. سأدافع عن هذه الجائزة بأفضل ما يمكن في المستقبل".

وواصل "تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يبذله العاملون في النادي في جميع الأقسام".

وأتم "الفوز بأربعة ألقاب متتالية هو أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي، هذا هو أصعب دوري في العالم وقد لعب منافسونا كرة قدم مذهلة، حيث عندما وصلت إلى إنجلترا، لم أكن أعتقد أبدا أنه يمكننا معا الفوز بـ6 ألقاب في سبع سنوات".

ووصل جوارديولا للجائزة الخامسة كأفضل مدرب خلال المواسم الثمانية التي قضاها في ملعب الاتحاد، حيث حصل عليها في 2017/18 و2018/19 و2020/21 و2022/23 و2023/24.

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يذكر أن السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي حصل على الجائزة في 11 موسما.

جوارديولا يحكم إنجلترا بكل بساطة. مانشستر سيتي توج بالدوري الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي، والسادسة في عهد جوارديولا.

وتغلب مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال الذي كان يطارده بفارق نقطتين، عانى لينتزع الفوز على إيفرتون بهدف متأخر لتصبح النتيجة 2-1، ولكن كالعادة لم يكن الفوز في الجولة الأخيرة كافيا.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الدوري، من 28 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم فقط إحداها أمام أرسنال، الذي خرج أمام منافسه المباشر بانتصار وتعادل، ولكنه لم يكُن كافيا.

أرسنال على الجانب الآخر احتل الوصافة برصيد 89 نقطة، من 28 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم.

سيتي سجل 96 هدفا كأقوى هجوم في الدوري كالعادة، بينما تلقى 34 هدفا، كثاني أقوى دفاع بعد أرسنال الوصيف.

القبضة المطلقة

جوارديولا بدأ ولايته في صيف 2016، ولم يخسر اللقب سوى مرتين في 8 مواسم، أحدهما موسمه الأول في 2016-2017 الذي توج به تشيلسي، والثاني كان من نصيب ليفربول في 2019-2020.

فيما عدا ذلك فاز بيب ورجاله بالدوري في 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 وأخيرا 2023-2024.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج فريق باللقب 4 مرات على التوالي، ليفض الاشتباك مع مانشستر يونايتد الذي توج بالدوري 3 مرات متتالية مع سير أليكس فيرجسون في 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

إرلينج هالاند لم يسجل في هذه المباراة الختامية، ولكنه هداف الدوري على كل حال برصيد 27 هدفا، وللموسم الثاني على التوالي.

أما فيل فودين فقد تقدم للمركز الرابع في قائمة الهدافين بهدفين أمام وست هام، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا، متساويا مع أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.

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