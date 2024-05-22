بقرار من المحكمة.. إيقاف تعيين بريس مدربا للكاميرون وأزمة جديدة بطلها إيتو

قررت المحكمة الرياضية العليا في الكاميرون إيقاف تعيين البلجيكي مارك بريس كمدير فني للمنتخب هناك.

وكشفت بي إن سبورتس أن وزارة الرياضة الكاميرونية تسببت في جدل واسع في الكاميرون بعدما قررت الشهر الماضي تعيين مارك بريس دون استشارة اتحاد كرة القدم برئاسة صامويل إيتو.

الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في الكاميرون.

وبدوره وجه اتحاد الكرة الكاميروني اتهامات حكومة بلاده متمثله في وزارة الرياضة أنها اتخذت قرارا من جانب واحد دون الرجوع له.

وطلب اتحاد الكرة من رئيسه صامويل إيتو اختيار الجهاز الفني المساعد للبلجيكي مارك بريس، لتشتعل الأزمة بين اتحاد الكرة والوزارة أكثر.

وبالفعل عين صامويل إيتو المساعدين والجهاز الفني والطبي والإداري بمعرفته للعمل مع مارك بريس.

الأمر الذي جعل رئيس أحد أندية الهواة في الكاميرون يرفع القضية إلى غرفة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية الكاميرونية.

ليصدر الحكم أمس الثلاثاء، بإيقاف جميع التعيينات الخاصة بالجهاز الفني لمنتخب الكاميرون بالكامل لحين دراسة القضية من كافة جوانبها.

من جانبه شدد الاتحاد الكاميروني على احتفاظه بحقه في إحالة هذه القرارات إلى الاتحاد الدولي لأنها تعيق منتخب الكاميرون من الاستعداد للبطولات المقبلة.

وأكد بالا أونجولو هنري رئيس اتحاد أندية الهواة في الكاميرون في وقت سابق أن تعيينات صامويل إيتو ستضر بكرة القدم في الكاميرون وتعطل استعدادات المنتخب لتصفيات كاس العالم 2026.

أما وزارة الرياضة الكاميرونية تؤكد أنها اتخذت القرار وفقا للوائح المحلية والدولية.

وكان بريس وقع على عقود تدريب الكاميرون قبل عدة أسابيع في حفل لم يحضره أي من مسؤولي الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.