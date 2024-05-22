جوميز: لم أشك في قدرة الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.. وعبد الله السعيد مثل بيرلو

أعرب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية، وشدد على ثقته في قدرات اللاعبين بحصد اللقب حتى بعد نتيجة الذهاب.

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد وتوج باللقب بعد الفوز إيابا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

وقال جوميز عبر قناة إم بي سي مصر: "سعيد أنني جزءا من الزمالك ورغم كل الأزمات التي يمر بها النادي أشعر بالسعادة عندما استيقظ كل يوم للذهاب إلى عملي في الزمالك".

وتابع "جماهير الزمالك رائعة وشعرت بقشعريرة ودهشة كبيرة منهم في نهائي الكونفدرالية، وكان لهم دورا هاما في مساعدة اللاعبين على البداية القوية في المباراة ومنحونا الطاقة لكي نؤدي بهذه الطريقة".

وشدد جوميز "لم أشك في قدرة اللاعبين بعد نتيجة لقاء الذهاب ضد بركان وأننا سنؤدي مباراة أفضل في القاهرة وسنفوز".

وأضاف "علاقتي مع لاعبي الزمالك قوية وبيننا حالة حب وهذا الأمر يمنحنا طاقة إيجابية في الملعب".

أما عن حقيقة علمه بتشكيل الأهلي قبل مواجهته في الدوري فأجاب "كنا نعلم تشكيل الأهلي قبل مواجهة القمة وأخبرت اللاعبين بذلك ووضعت خطة المباراة بناء التشكيل الذي كنا نعرفه، فهذا جزء من عملنا يجب أن نسبق الأحداث في المباريات التي نلعبها".

وواصل "كنا نعلم تشكيل نهضة بركان وطريقة لعبه وهذا عن طريق التوقع والاستنتاج وبالفعل توقعنا أصاب ولعبوا بخماسي في الدفاع وكنا نتدرب على مواجهة 5 مدافعين قبل أيام من المباراة".

وبسؤاله عن الثنائي محمود شيكابالا وعبد الله السعيد فأوضح "شيكابالا لا يركض بالكرة مثلما كان في عمر العشرين، واليوم عندما يبذل المجهود لن يكون جاهزا للعب غدا، وهذا هو الفارق الوحيد وهو الوقت الذي يحتاجه لاسترجاع قوته".

وتابع "عبد الله السعيد قبل أن يستلم الكرة وحتى إذا كانت عينيه مغلقة فهو يعرف ماذا يحدث في الملعب وهذا غير مرتبط بالعمر، السعيد إذا لعب في مركز 10 يلمس الكرة أقل من اللعب في وسط الملعب، ونحن نريده أن يصنع اللعب من الخلف".

واختتم جوميز تصريحاته "عبد الله السعيد مثل بيرلو يستطيع اللعب في كل الأماكن ولديه القدرة على التمرير وقراءة المباراة".