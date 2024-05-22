"شكرا ياسين البحيري" مجلس إدارة الزمالك يشيد بتصرف لاعب نهضة بركان

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

نبيل عماد لاعب الزمالك مع ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الإشادة بتصرف ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان.

وأنقذ ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة خلال نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد الفوز بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

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وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية".

"وتدخل ياسين البحيري ليمنع سقوط نبيل عماد لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

"ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".

الزمالك نهضة بركان ياسين البحيري
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