المثلوثي: أتمنى تتويج الترجي ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.. وغياب معلول يمنحه أفضلية

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

علي معلول وحمزة المثلوثي - منتخب تونس

يرى التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي كانت متكافئة من الجانبين.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

الترجي
الأهلي

وقال المثلوثي عبر إذاعة IFM التونسية: "ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي كانت مباراة متكافئة بين الفريقين وسريعة للغاية".

وأضاف "الترجي لديه الخبرة الكافية لمواجهة أجواء مباراة العودة ضد الأهلي في استاد القاهرة ومعتاد على ذلك، وهذه المباريات النهائية تحسم بتفاصيل صغيرة".

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وواصل "إن شاء الله الترجي يكون بطل إفريقيا ويفوز بالكأس أمام الأهلي".

وأردف "غياب معلول عن الأهلي أمر جيد بالنسبة للترجي لأنه يمكنه أن يسجل أو يصنع من بين أسنانك".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون الترجي في يومه ويفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وتعرض معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب وتم تشخيص إصابته بقطع جزئي في وتر أكيليس.

وخضع معلول لجراحة ناجحة في أحد مستشفيات القاهرة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الأهلي الترجي علي معلول حمزة المثلوثي دوري أبطال إفريقيا
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