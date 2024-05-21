علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - علي جبر

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن خضوع علي جبر مدافع وقائد الفريق لفحوصات طبية تحت إشراف أحد الأطباء في ميونيخ بألمانيا.

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وذلك لمتابعة حالة الإصابة التي يعاني منها اللاعب والتي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية.

وأوضح المنيري عن أنه بعد الفحص مع الطبيب الألماني، أكد معاناة علي جبر من إصابة في عضلات أسفل البطن، بجانب مزق في العضلة الضامة.

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ويتطلب الأمر بقائه في ميونيخ لمدة 10 أيام يخضع خلالها لمزيد من الفحوصات والتأهيل والحقن قبل العودة إلى القاهرة.

وشدد المنيري على أن الطبيب المعالج وضع برنامجا تأهيليا لعلي جبر بعد العودة من ألمانيا، مدته شهر، سينفذه بشكل كامل في الإمارات، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

بيراميدز علي جبر الدوري المصري
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