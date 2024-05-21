تشيلسي يعلن رحيل بوكيتينو

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وأعلن تشيلسي قرار رحيل بوكيتينو عبر موقعه الرسمي.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن قرار تشيلسي برحيل المدرب الأرجنتيني بعد مراجعة ما قدمه مع الفريق في الموسم المنقضي.

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وذلك بقيادة كل من بول وينستانلي ولورنس ستيوارت المديرين الرياضيين للنادي الأزرق.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولى بوكيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وقال بوكيتينو عبر موقع تشيلسي: "شكرا لمجموعة ملكية تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لهم لتكون جزءا من تاريخ نادي كرة القدم هذا، وأصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي وأوروبا خلال السنوات المقبلة.

كما أكد تشيلسي أنه لن يفصح عن أي شيء بشأن المدرب الجديد حتى الآن.

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