تقرير مغربي: الزمالك مهتم بضم الفحلي في صفقة انتقال حر

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

يوسف الفحلي - نهضة بركان

يسعى الزمالك لضم يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان المغربي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد الفحلي مع نهضة بركان بنهاية الموسم، ويرغب الزمالك في ضم اللاعب بصفقة انتقال حر.

وكشف موقع الأنباء المغربي وفقا لمصادره أن الزمالك سيوفد مسؤولين إلى المغرب خلال الفترة المقبلة لإتمام التعاقد مع الفحلي.

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وأشار التقرير إلى أن الزمالك بدأ مفاوضاته مع الفحلي بعد منح جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الضوء الأخضر بعد متابعة اللاعب في مباراتي النهائي.

وكان قد ارتبط اسم الفحلي بناديي الوداد والرجاء خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع فريق نهضة بركان.

ويلعب يوسف الفحلي - 27 عاما - في مركزي الهجوم والجناح.

وخاض الفحلي هذا الموسم 35 مباراة بقميص نهضة بركان في مختلف البطولات.

وساهم الفحلي في 16 هدفا مع نهضة بركان إذ نجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وحصد نهضة بركان وصافة كأس الكونفدرالية بعد الخسارة من الزمالك في المباراة النهائية.

وحقق الفحلي أربع بطولات مع نهضة بركان إذ توج بلقب الكونفدرالية مرة والسوبر الإفريقي مرة وكأس العرش المغربي مرتين.

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