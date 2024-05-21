"لكل بلد عاداته" سفير تونس بالقاهرة يحذر جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي

حذر محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال محمد بن يوسف سفير تونس في مصر عبر إذاعة موزاييك إف إم: "طرق التشجيع وطبيعة الشعارات المرفوعة في الملاعب تختلف بين تونس ومصر".

وتابع "كل بلاد وأرطالها، وما هو مسموح به في تونس غير مسموح به في مصر ويجب تفادي رفع الشعارات السياسية".

*كل بلاد وأرطالها: مثل تونسي يعني أن لكل بلد عاداته وتقاليده

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.