تقرير: بن حميدة سيتواجد مع الترجي أمام الأهلي

سيتواجد محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي مع فريقه في مواجهة الأهلي المقبلة بدون عائق.

وحسبما ذكرت صحيفة "الصباح" التونسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن الإصابة التي تعرض لها بن حميدة في مواجهة الذهاب لن تمنعه من التواجد في الإياب عقب الفحوصات التي خضع لها.

اللاعب صاحب الـ28 عاما والذي يلعب كظهير أيسر يعد أحد ركائز الترجي الأساسية إذ أنه شارك في 31 مباراة خلال الموسم الجاري صنع خلالهم هدفين.

وسوف يسافر الترجي إلى القاهرة غدا الأربعاء استعدادا للمباراة التي تقام السبت المقبل في استاد القاهرة.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي لملاقاته في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل ذهابا سلبيا بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه.