رومانو: شادي رياض يقترب من الانضمام لكريستال بالاس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اقتراب شادي رياض لاعب ريال بيتيس ومنتخب المغرب من الانتقال لنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وفقا لرومانو فإن كريستال بالاس قد قدم عرضا لبيتيس مقابل 12 مليون يورو زائد 2 مليون كإضافات ويتم حاليا إتمام الاتفاق بين الناديين.

وأشار رومانو إلى أن رياض قد وافق على الانضمام لكريستال بالاس.

اللاعب كان قد انتقل إلى بيتيس في بداية الموسم قادما من برشلونة ويتواجد في تعاقده بند يسمح للنادي الكتالوني بإعادته مقابل 7 ملايين يورو.

صحيفة سبورت الإسبانية كانت قد أشارت إلى رغبة برشلونة في إعادة اللاعب بالموسم المقبل لتدعيم الفريق وسط الظروف الاقتصادية الصعبة للنادي.

صاحب الـ 20 عاما سبق له لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة كانت بالموسم الماضي ولمدة دقيقة واحدة ضد أوساسونا.

صاحب الـ 20 عاما شارك مع بيتيس في الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع البطولات.

وسبق لرياض وأن شارك في مباراتين بقميص منتخب المغرب الأول ضد كل من سيراليون وموريتانيا.