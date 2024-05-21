صلاح ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل بالموسم في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء المرشحين لدخول قائمة الفريق الأفضل بالموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وانتهى الموسم في الدوري الإنجليزي بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

وتشهد أسماء المرشحين تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول والذي ينافس تسعة لاعبين آخرين في مركز وسط الملعب أبرزهم فيل وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي.

ولعب صلاح 32 مباراة بقميص ليفربول في الدوري بالموسم الحالي وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 10 آخرين.

ولاختيار التشكيل المفضل سيكون عليك أن تختار حارس مرمى واحد ثم لاعبين في كل مركز من المراكز المتاحة على الموقع.

يمكنك اختيار التشكيل الأفضل في الموسم بالدوري الإنجليزي من هنا.