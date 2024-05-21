أونانا: سنقاتل بكل قوة من أجل التتويج بالكأس ورد الجميل للجماهير

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

أندري أونانا

يستهدف أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي من أجل رد الجميل لمشجعي الشياطين الحمر التي ساندت الفريق رغم نتائجه المتباينة هذا الموسم.

ويلعب يونايتد أمام مانشستر سيتي يوم السبت في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي السبت المقبل، لحجز مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال أونانا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية لنا وللنادي وللجماهير، وسنبدأ الاستعداد لها على الفور".

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وأضاف "نأمل أن يكون الفريق كاملا في ويمبلي لأننا نحتاج إلى كل اللاعبين، ونحتاج لجماهيرنا أيضا لأنها ستكون مباراة صعبة جدا".

وشدد الدولي الكاميروني "سنقاتل بكل قوة حتى النهاية في ويمبلي يوم السبت".

وتابع "علينا رد الجميل للجماهير التي ساندتنا طوال الموسم بالتتويج بلقب البطولة، لقد كان موسمًا صعبًا علينا وعلى الجماهير".

وواصل "يتوجب علينا أن نحقق اللقب من أجلهم. دائمًا ما يساندوننا في الأوقات الصعبة، ولا يسعنا سوى شكرهم على دعمهم وتشجيعهم لنا على مدار الموسم".

وأتم "على المستوى الشخصي لم تكن بدايتي مع الفريق مثالية، لكنهم وقفوا بجانبي وشجعوني، لذا أنا ممتن لهم".

أندري أونانا مانشستر يونايتد
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