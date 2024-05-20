نهائي دوري أبطال إفريقيا - الخطيب على رأس وفد الأهلي لاستقبال الترجي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 22:02

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، عدة اجتماعات اليوم للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي والمحدد لها السبت المقبل في استاد القاهرة.

وجاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير المركز الإعلامي، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء.

وتحدث محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال.

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وتقرر أن يكون محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وأكد الأهلي: "كلف رئيس النادي سعد شلبي وسمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي في بلده الثاني مصر، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

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