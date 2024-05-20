محمد صلاح لـ كلوب: كان من الرائع العمل معك.. وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى
الإثنين، 20 مايو 2024 - 21:06
كتب : FilGoal
وجه محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر رسالة وداع إلى يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريقه ليفربول.
وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".
وأضاف "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".
وكان كلوب رحل عن تدريب ليفريول بعد 9 سنوات من تدريب الفريق الإنجليزي.
وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.
وأعلن ليفربول تعيين الهولندي أرني سلوت مدربا للفريق خلفا من الألماني كلوب.
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